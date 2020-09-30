Новую станцию водозабора запустили в Екатеринославке в Приамурье

В селе Екатеринославка в Амурской области запустили станцию второго подъема, которая обеспечит жителей питьевой водой, а также будет подпитывать котельную в период холодов. Об успешном запуске сообщил министр ЖКХ региона Алексей Тарасов.

Станцию на улице Ленина, 98, возвели в течение трех месяцев. Она будет обеспечивать сельчан водой по постоянной схеме и питать котельную № 5, которая отапливает большую часть Екатеринославки, пишет Амурская служба новостей.

Решение о строительстве водозабора было принято после сильного урагана, который обрушился на Октябрьский район Приамурья 16 июля. Пострадали четыре населенных пункта. В Екатеринославке с корнем вырвало водонапорную башню.

По словам министра ЖКХ, специалисты тогда быстро решили вопрос подачи воды в дома и соцучреждения, но оборудование не было рассчитано на прямую подачу. Средства на новую станцию водозабора были выделены в режиме ЧС из резервного фонда правительства.