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Жители Липецка перечислили лжеполицейским 300 тыс. рублей

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Пожилая жительница липецка и ее сын перечислили лжеполицейским 300 тыс. рублей. Мошенники сообщили пострадавшим о задержании их родственника.

По данным полиции, 77-летней липчанке неизвестные позвонили на домашний телефон в ночное время. Они представились сотрудниками правоохранительных органов. Злоумышленники сообщили, что сына пенсионерки якобы задержали после ДТП и теперь ей необходимо заплатить 300 тыс. рублей, чтобы избежать возбуждения уголовного дела. Женщина сообщила, что ее старший сын находится дома. Однако мошенники заявили, что речь идет о младшем сыне, 46-летнем мужчине.

Пенсионерка отправила старшего сына к банкомату, чтобы тот сделал перевод. На проведение всех операций 54-летнему мужчине потребовалось около двух часов. Банкомат распознал сомнительные действия и прекратил переводы, тогда липчанин воспользовался другим терминалом, пишет GOROD48.

Утром младший сын пострадавшей вышел на связь, тогда и вскрылся факт мошенничества. На данный момент полиция проводит проверку.

Всего за сутки жители Липецка перечислили мошенникам 800 тыс. рублей. В числе пострадавших — 14-летний мальчик, который потерял деньги при покупке акустической гитары.

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