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Средний размер ипотеки в России в августе превысил докарантинный уровень
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Средний размер ипотеки в России в августе превысил докарантинный уровень

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Средний размер выданных ипотечных кредитов в России в августе составил 2,66 млн рублей и превысил уровень марта на 1,9%. Об этом 30 сентября говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ)

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«В августе 2020 года средний размер выданных ипотечных кредитов составил 2,66 млн рублей, превысив уровень марта текущего года на 1,9%. При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в августе 2020 года данный показатель вырос на 11,8%», — цитирует «РИА Новости» выводы НБКИ.

Отмечается, что в апреле текущего года по сравнению с предыдущим месяцем средний чек ипотечного кредита сократился сразу на 8,5% — до 2,39 млн рублей.

Самый большой средний размер выданных ипотечных кредитов в августе был отмечен в Москве (5,66 млн рублей), Московской области (4,04 млн рублей), Санкт-Петербурге (3,45 млн рублей), а также в Ямало-Ненецком АО (3,35 млн рублей) и Приморском крае (3,03 млн рублей).

По динамике среднего чека выданных ипотечных кредитов и в сравнении с аналогичным периодом прошлого года наивысший рост данного показателя в августе продемонстрировала Нижегородская область (+18,1%)

Компания «Дом.РФ» 14 сентября сообщила, что объем выдачи ипотеки в России в августе 2020 года вырос до 375 млрд рублей, установив новый рекорд за всю историю рынка.

В июле президент России Владимир Путин заявил, что российским властям выпал исторический шанс впервые за всю историю страны кардинально решить жилищный вопрос, пишет «Газета.ру».

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