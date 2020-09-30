В морских районах Дагестана объявили штормовое предупреждение

Спасатели МЧС объявили штормовое предупреждение в Дагестане в районах у моря из-за сильного ветра и волн высотой до 3 м. Об этом сообщается на сайте главного управления МЧС России по региону в среду, 30 сентября.

«Сегодня в период с 8 до 11 часов по районам моря ожидается дальнейшее усиление восточного, юго-восточного ветра до 18–23 м/с. Высота волн 2,0–3,0 м», — говорится в сообщении.

В ведомстве просят граждан быть бдительными и «предельно осторожными».

Сильный ветер рекомендуется переждать дома, плотно закрыв окна и двери, защитив стекла ставнями или щитами.

Ранее, 28 сентября, в МЧС предупредили, что 29 и 30 сентября в Крыму ожидается ухудшение погоды. В республике объявили штормовое предупреждение.

В эти дни на территории полуострова ожидаются сильные дожди, местами может выпасть более 30 мм осадков. Ветер усилится до 20–25 м/с.