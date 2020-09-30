Рубль упал до новых минимумов

В ходе торгов 29 сентября на Московской бирже евро поднимался до 93,32 рубля, это максимум с 2016 года. Доллар с начала года вырос на 29% из-за пандемии и санкций. Конфликт в Карабахе послужил новым толчком к ослаблению рубля.

По мнению экспертов, покупать доллары и евро уже поздно. После стремительного роста котировок должен быть откат валют. Специалисты советуют вкладывать деньги в акции компаний, которые не подвержены влиянию пандемии, вроде IT-сферы и дистанционной медицины.