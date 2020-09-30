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В Москве задержали подозреваемых в краже оборудования на 1 млн рублей

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Московские полицейские задержали двоих мужчин, подозреваемых в краже оборудования со стройплощадки. Об этом во вторник, 29 сентября, агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

К правоохранителям обратился сотрудник организации и рассказал, что со стройплощадки, которая расположена на улице 13-я Парковая, были похищены электроприводы, находившиеся в складском помещении. Ущерб от кражи составил около 1 млн рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские на Вешняковской улице задержали двоих подозреваемых в совершении преступления. Ими оказались 23-летний и 26-летний жители столицы и области. Правоохранители установили, что злоумышленники взломали замок входной двери склада, проникли внутрь и похитили оттуда имущество организации. Вырученными деньгами от продажу краденного они распорядились по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело о краже.

28 сентября сообщалось, что Салаватский городской суд Башкирии приговорил к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима кассира Россельхозбанка Луизу Хайруллину за кражу более 25 млн рублей.

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