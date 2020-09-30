Шойгу заявил о полном разгроме ИГ в Сирии

Благодаря проведенной Россией военной операции международная террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, запрещена в РФ) в Сирии перестала существовать, ни один террорист не проник в Россию. Об этом говорится в статье министра обороны России Сергея Шойгу, опубликованной 30 сентября в газете «Красная звезда» и посвященной пятой годовщине сирийской кампании.

«Что мы имеем на сегодня? Главное — ИГИЛ окончательно разгромлен. Более того, можно со всей уверенностью говорить о том, что всему международному террористическому подполью нанесен существенный урон, нарушена финансовая подпитка организаций и система их ресурсного обеспечения. Еще один ключевой аспект состоит в том, что результативные действия Вооруженных Сил России в Сирии поставили надежный заслон на пути дальнейшего расширения деятельности террористических группировок, особенно на соседние территории», — пишет министр.

По его словам, в ходе выполнения боевых задач решен и ряд важных геополитических вопросов, которые напрямую затрагивали национальные интересы Российской Федерации. Военным присутствием России на Ближнем Востоке удалось сохранить баланс сил в регионе, выступить в качестве ключевого гаранта региональной безопасности. Важным результатом операции стало завершение гражданской войны в Сирии, предотвращение распада государства.

Беспрецедентную роль в этом процессе сыграл российский Центр по примирению враждующих сторон, который был создан в феврале 2016 года с участием ВС РФ: в истории локальных военных конфликтов такая структура создана впервые.

«В результате работы Центра о своей приверженности режиму прекращения боевых действий на сегодняшний день заявили лидеры 234 вооруженных формирований. К процессу примирения присоединился 2905 населенных пунктов», — отметил глава Минобороны.

Активная фаза военной операции Вооруженных Сил Российской Федерации в Сирии продолжалась 804 дня, в период с 30 сентября 2015 года по 11 декабря 2017 года. При поддержке российской авиации сирийскими вооруженными силами было освобождено от террористов 1024 населенных пункта, в результате чего под контроль правительственных войск и отрядов народного ополчения перешло 88% территории страны. На сегодняшний день правительство Сирии контролирует 1435 населенных пунктов.