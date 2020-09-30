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Житель Воронежа избил чужого ребенка из-за сломанной игрушки

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В Воронеже мужчина избил чужого ребенка в подъезде одного из жилых домов из-за сломанной игрушки. Об этом во вторник, 29 сентября, сообщается на сайте регионального СУ СК России.

На опубликованных в соцсетях кадрах с камеры видеонаблюдения, установленной в подъезде, видно, как взрослый мужчина бежит к мальчику с самокатом, который начинает пятиться к лифтам. После этого мужчина с силой бьет подростка рукой и пинает, когда тот падает на пол. Звук на записи отсутствует, но видно, как мужчина сначала что-то говорит подростку, а потом объясняется с другим взрослым.

Как рассказала телеканалу «360» одна из жительниц дома, конфликт начался еще возле школы №48. Там мужчина прогуливался вместе со своим детьми, а подростки катались на самокате, и в какой-то момент один из них якобы наехал на игрушку и сломал ее. Мужчина погнался за мальчиком, забежал за ним в подъезд и напал. Остановить разъяренного гражданина смогли соседи.

После публикации видеозаписи происшествия в интернете региональный СК начал проверку по факту инцидента.

23 сентября сообщалось, что в Курске видеорегистратор, установленный в салоне такси, зафиксировал нападение женщины на своего несовершеннолетнего сына.

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