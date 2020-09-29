Заведующая детсадом в Оренбурге похитила 400 тыс. рублей

В Оренбурге заведующая детским садом фиктивно устроила на работу своего мужа и присвоила более 400 тыс. рублей. Об этом 29 сентября сообщает СУ СКР по региону.

По данным следствия, в 2016 году женщина фиктивно трудоустроила своего мужа на должность сторожа. Фактически он не работал, зарплата начислялась ему в течение двух лет, пишет РИА «Оренбуржье».

Общая сумма ущерба превысила 400 тыс. рублей. В отношении заведующей возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Сейчас следователи занимаются сбором и закреплением доказательственной базы.

В конце июня в Ставропольском крае суд вынес приговор двум сотрудницам централизованной бухгалтерии Предгорного района. Чиновницы обвинялись в краже свыше 9 млн рублей из фонда заработной платы образовательных учреждений.