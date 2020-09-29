13 октября пройдет осенняя бизнес-конференция «День бренда. What’s next?»

Осенняя сессия конференции «День бренда» пройдет 13 октября как в офлайн-формате, так и в формате real-time. Программа будет разделена на три одновременных потока, включающих в себя дискуссионные стеки, аналитические панели, обсуждения технологий и инноваций, презентации новых продуктов, разбор последних рекламных кейсов.

О чем будут говорить на конференции «День Бренда 2020»?

Первая половина 2020 года стала поворотным моментом для всего рекламного бизнеса. Из-за локдауна в считанные дни индустрия не только прошла все стадии принятия неизбежного — отрицание, возмущение, торг, депрессию и принятие ограничительных мер, но и адаптировалась к существующим реалиям, приняла новые правила игры и этические принципы. Тогда появилась необходимость в кратчайший период создать новые продукты и сервисы, модернизировать и построить новые логистические цепочки, научиться по-новому взаимодействовать с клиентами и партнерами, освоить другую форму коммуникации с потребителем — и этот вызов был принят.

Сегодня, когда бизнес постепенно выходит из карантина, рекламное сообщество ждет ответов на множество вопросов. Что дальше?

Как скоро и какими темпами медиарекламный рынок вернет экономические показатели к докризисному уровню?

С чем индустрия вошла в осенний тендерный период и борьбу за новый бизнес?

Как появление новых рекламодателей из digital-среды влияет на развитие традиционных медиаканалов, а усиление digital-микса в сплите FMCG-брендов обострит конкуренцию и развитие рекламных технологий в AdTech?

В новой реальности важно понимать, как крупному бизнесу сохранить устойчивое развитие и продолжить трансформацию рекламной и маркетинговой стратегии, а также как маркетингу выстроить эффективное взаимодействие внутри компании и вовне — с подрядчиками, партнерами и потребителями. Все это попытаются осмыслить и сформулировать главные герои и участники конференции «День бренда. What’s next?», директора по маркетингу крупнейших компаний-рекламодателей, топ-менеджеры ведущих медиабаинговых групп, специалисты исследовательских компаний, а также представители digital-отрасли.

Офлайн-часть мероприятия является закрытой, количество присутствующих на площадке участников ограничено карантинными мерами, установленными в Москве. Преимущественное право посетить мероприятия имеют представители компаний-членов Ассоциации «Русбренд», а также топ-менеджеры и специалисты маркетинга компаний-рекламодателей. 13 октября весь контент конференции будет транслироваться на сайте мероприятия и в социальных сетях AdIndex.

«День Бренда» — ежегодная профессиональная бизнес-конференция, посвященная актуальным и инновационным темам в сфере брендинга, маркетинга и рекламы. Это диалог ведущих производителей товаров широкого спроса, рекламодателей, медиа и представителей государственной власти. Конференция организована Ассоциацией производителей фирменных торговых марок «Русбренд» при участии AdIndex, Mediascope и «Национального Рекламного Альянса» (НРА).

Организаторы мероприятия: «Русбренд», AdIndex, Mediascope, «Национальный Рекламный Альянс» (НРА).

Все подробности на официальном сайте конференции: https://brandday.ru/bd2020/.

Дата проведения: 13 октября 2020 года.

Место проведения: г. Москва, ул. Покровка, д. 47, Цифровое деловое пространство (ЦДП).