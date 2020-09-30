В пресс-центре «Известий» презентовали концепцию создания контактного центра по решению градостроительных вопросов

В пресс-центре «Известия» 29 сентября состоялась пресс-конференция, посвященная презентации концепции создания контактного центра по решению градостроительных вопросов. Участие в мероприятии приняли координатор Агентства социального инжиниринга Антон Давидченко, член центрального совета российской экологической партии «Зеленые» Александра Аставина, депутат Московской городской думы Сергей Митрохин, а также эколог, руководитель всероссийского общественного движения «Открытый берег» Сергей Менжерицкий.

Инициатива создания центра возникла у Агентства социального инжиниринга после поручения президента России Владимира Путина создать механизм оперативного урегулирования и предупреждения конфликтов в сфере градостроительной деятельности с использованием процедуры медиации. Соответствующее распоряжение было дано 25 июня Государственному совету совместно с Общественной палатой. Авторы идеи предлагают следующий механизм решения градостроительных конфликтов: выявление проблемы на ранней стадии; медиация конфликта; обратная связь, контроль и коррекция.

Пилотный проект центра по решению градостроительных конфликтов будет создан в Москве, так как столица является лидером строительной отрасли. По оценкам экспертов Агентства социального инжиниринга, в настоящее время на территории города существует 25 очагов острых конфликтных ситуаций.

«Мы видим решение и хотим предложить реализовать пилотный проект именно в Москве. Плюс провести сейчас ряд мероприятий, на которые пригласить стороны нескольких конфликтов, которые сейчас есть в Москве, в частности представителей и Госсовета, и мэрии. Это нужно, чтобы начался элементарный диалог. А это, по сути, есть наша главная задача, так как фундамент конфликта — отсутствие контакта. Поэтому конфликтная инженерия подразумевает максимальное дистанцирование сторон по ключевым точкам спора. Мы же предлагаем создать канал коммуникации, который сразу снимает экстремальные варианты развития ситуации. Мы хотим порядка пяти конкретных кейсов уже через две недели», — заявил во время пресс-конференции Антон Давидченко.

Митрохин поддержал инициативу.

«Проблема конфликтов сверхактуальна, ее корень лежит в законодательстве РФ и Москвы, так как в них отсутствуют механизмы предотвращения подобных конфликтов», — отметил он.

По словам парламентария, «бандитское нападение застройщика» всегда начинается с изменения ПЗЗ, которое утверждается на публичных слушаниях, куда управа и префектура различными способами не пускают настоящих жителей. Если раньше решения по ПЗЗ принимались в Мосгордуме, то сейчас эту норму убрали, открыв «шлюз» для подобных решений».

Александра Аставина согласилась с наличием такой проблемы, добавив, что «строгость законов в России компенсируется нестрогостью их выполнения».

Сергей Менжерицкий со своей стороны заявил, что поддерживает инициативу создания контактного центра, и призвал уделить внимание сохранению доверия жителей, которое может основываться только на действиях. Для этого необходимо создание группы быстрого реагирования, в которую будут входить эксперты, юристы и политики, способные за короткий срок предпринять необходимые действия для предотвращения разрастания конфликта.

В завершение обсуждения Антон Давидченко уточнил, что на этой конференции предлагается концепт, а через две недели будут раскрыты форматы и механизмы медиации.