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Дорогу на Комсомольской площади отремонтируют в Нижнем Новгороде

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В Нижнем Новгороде определился подрядчик, который выполнит ремонт автомобильной дороги на Комсомольской площади в Ленинском районе.

Всего было подано три заявки. Победителем стало ООО «ГАП», которое снизило ставку почти на 10%, сообщает ИА «НьюсНН». В итоге работы обойдутся в 2,1 млн рублей. Подрядная организация должна будет предоставить гарантийный срок на выполненные работы, связанные с конструкцией, сроком на пять лет, на работы по нанесению разметки термопластиком и холодным пластиком — один год, на работы по установке дорожных знаков — 10 лет.

В Нижегородской области практически завершен дорожный ремонт, который проводился в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В нормативное состояние привели 118 участков дорог. До конца 2020 года осталось отремонтировать еще 77 участков. К 2024 году дорожные службы должны обновить 85% дорог в городских агломерациях и 38,2% дорог по всему региону.

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