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Глава МИД Эстонии заявил о желании дружить с Россией

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Эстония заинтересована в дружественных отношениях с Россией при условии соблюдения Москвой международного права, заявил во вторник, 29 сентября, глава эстонского МИДа Урмас Рейнсалу.

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«Думаю, в Эстонии реалистично оценивают Россию. Мы обеспокоены позицией ее нынешнего руководства, которое не заинтересовано в соблюдении международных обязательств, в том числе в уважении территориальной целостности других стран», — сообщил он в интервью газете «Коммерсант».

По словам политика, Эстония заинтересована в придании «дружественным и взаимовыгодным отношениям с Россией» нового импульса. «Но не вне контекста международных отношений, где предварительным условием для дружественных отношений для России является соблюдение международного права», — отметил Рейнсалу.

Также министр подчеркнул, что приглашение президенту России Владимиру Путину принять участие в VIII Всемирном конгрессе финно-угорских народов, которое глава Эстонии Керсти Кальюлайд направила в прошлом году, остается в силе.

«Мы действительно пригласили ряд глав государств, но ответа от российского президента на официальное приглашение не получили. Приглашение остается в силе для всех, за время карантина его не отозвали», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

VIII Всемирный конгресс финно-угорских народов должен был пройти 17–19 июня 2020 года в эстонском Тарту, но из-за пандемии был перенесен на 16–18 июня 2021 года.

Ранее, 1 сентября, посольство России в Вашингтоне раскритиковало военные учения с участием американских военных на территории Эстонии, которые пройдут с 1 по 10 сентября.

В диппредставительстве отметили недопустимость такого рода мероприятия с применением реактивных систем залпового огня в непосредственной близости от российских границ — 110 км — и в условиях обострения политической обстановки в регионе.

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