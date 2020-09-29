Опасное природное явление зафиксировали в Приморье

Специалисты «Примгидромета» предупредили об опасном природном явлении, которое зафиксировано в Приморском крае. В течение двух недель они наблюдали за состоянием почвы в различных районах, и в некоторых из них она оказалась сильно переувлажнена.

Наиболее серьезная ситуация сложилась в Хорольском, Уссурийском, Ханкайском, Кировском и Спасском районах, пишет Vostokmedia.

Метеорологи считают, что это явление ведет к значительному снижению урожая и создает трудности во время полевых работ. Оно сохранится в течение двух-четырех дней.

Ранее синоптики предупреждали местных жителей, что после целой недели «бабьего лета» в Приморье придут холода. Это стало заметно уже во вторник, 29 сентября. В Приморский край со стороны Хабаровского края пришел циклон, который принес с собой дожди.