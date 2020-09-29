Две солнечных электростанции построят в Башкирии

Компания «Курай Солар» разместила аукцион на строительство в Башкирии двух Агидельских солнечных электростанции. Общая стоимость работ превышает 1 млрд рублей.

Согласно документации, мощность каждой солнечной электростанции — 4,99 МВт. Заявки на участие в аукционе принимаются до 7 октября, информирует «МедиаКорСеть». В феврале на территории республики запустили Бурзянскую солнечную электростанцию.

Напомним, в Нововаршавском районе Омской области строят солнечную электростанцию мощностью 30 мегаватт. Она станет крупнейшей на территории Сибири. В перспективе будет рассматриваться вопрос о расширении электростанции. Объект введут в эксплуатацию в октябре, а 1 декабря начнется подача энергии.