На трассе М-4 «Дон» запустили беспилотники для поиска нарушителей ПДД

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в течение полугода станут мониторить дорожную обстановку на трассе М-4 «Дон». Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем 29 сентября в редакцию «Известий».

Отмечается, что БПЛА будут передавать данные о нештатных ситуациях на компьютер диспетчера автоматизированной системы управления дорожным движением. В частности, о движении автомобиля задним ходом, остановке транспорта в неположенном месте.

Мониторинг позволит повысить уровень безопасности и качество управления обстановкой на дороге.

24 сентября сообщалось, что Минтранс РФ совместно с правительством разрабатывает новый федеральный проект по внедрению беспилотных технологий на всех видах транспорта.