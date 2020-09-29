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Челябинец взял кредит и перечислил больше 1 млн рублей мошенникам

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В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту крупного мошенничества по телефону. Мужчина оформил кредит и перечислил на неизвестные счета больше 1 млн рублей.

По данным правоохранительных органов, жителю Тракторозаводского района поступил звонок от «сотрудника службы поддержки банка». Неизвестные сообщили челябинцу, что кто-то якобы пытается получить доступ к его счетам. Для защиты от похищения средств мошенники предложили оформить кредит, чтобы на счетах было достаточно средств.

Потерпевший отправился в банк и оформил займ на 900 тыс. рублей. Полученные в кредит средства мужчина обналичил. Совершив около 60 переводов, челябинец перечислил мошенникам в общей сложности более 1 млн рублей. Об этом пишет 1obl.ru.

Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество». В полиции отметили, что аналогичный случай был выявлен в Металлургическом районе. Мужчина 1968 года рождения поверил, что ему звонят сотрудники банка, и сообщил по телефону реквизиты и секретные коды карты. С его счетов пропало около 200 тыс. рублей.

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