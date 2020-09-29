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Мурашко заявил о поставке первых доз вакцины от COVID-19 в Белоруссию

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Первые дозы российской вакцины от коронавируса поставлены в Белоруссию раньше срока. Об этом во вторник, 29 сентября, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

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«Хочу отметить, что по взаимодействию с коллегами из Белоруссии действительно поставлены уже первые дозы вакцины. Белорусские коллеги дали разрешение на проведение клинических исследований. И, как мы и планировали, с опережением на неделю начаты эти клинические исследования», ― сказал он.

В середине сентября в ходе встречи с Путиным белорусский лидер Александр Лукашенко выразил благодарность за то, что республика в числе первых получит российскую вакцину от коронавируса.

В конце августа Лукашенко заявил, что верит в хорошее качество российской вакцины от COVID-19.

Первую в мире вакцину от коронавируса зарегистрировали 11 августа в России. Препарат разработан специалистами Центра имени Гамалеи и получил название «Спутник V».

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