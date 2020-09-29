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Порядка 40 га корейского кедра высадили в одном из районов Приморья

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В Спасском районе Приморского края высадили 40 га корейского кедра. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Экология». В этом году Приморская авиабаза намерена восстановить 300 га леса.

Как рассказали ИА PrimaMedia в краевом министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира, сейчас подготовлено порядка 200 га почвы. Корейский кедр и дуб высадят не только в Спасском, но и в Пожарском районе, а также в Чугуевском, Хорольском муниципальных округах и в Уссурийске.

Все работы необходимо завершить до 15 октября. Так, в Уссурийске уже подготовили под саженцы дуба 50 га почвы. Всего же в этих районах планируется высадить около 1 млн саженцев по 3–4 тыс. на 1 га. Большая часть молодых деревьев выращена на Приморской авиабазе.

В этом году в рамках нацпроекта «Экология» будет восстановлено более 10 тыс. га леса. Этот уровень власти планируют поддерживать до 2024 года.

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