Два пассажира микроавтобуса погибли в ДТП в Тульской области

В Щекинском районе Тульской области при столкновении микроавтобуса и грузовика погибли два человека. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

По информации Госавтоинспекции, авария произошла в ночь с 28 на 29 сентября в 00:50 на 216-м км трассы М-2 «Крым». По предварительным данным, 54-летний водитель микроавтобуса Volkswagen Transporter, двигавшийся в сторону Орла, при повороте налево не уступил грузовику Freightliner FLC с полуприцепом, которым управлял 59-летний мужчина. Машины столкнулись, пишет газета «Тульские известия».

В результате ДТП погибли двое мужчин 1972 и 1975 годов рождения, которые находились в Volkswagen. Водитель получил различные травмы и был госпитализирован.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

28 сентября в Окуловском районе Новгородской области при столкновении с фурой погиб водитель фургона. По предварительным данным, он не выдержал безопасную дистанцию и врезался в идущий впереди большегруз.