Кузнецова сообщила о готовности документов для вывоза из Сирии еще 101 ребенка

Документы на возвращение из Сирии еще 101 российского ребенка уже подготовлены. Об этом сообщила во вторник, 29 сентября, уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова по итогам встречи сотрудников аппарата с родственниками детей, которые находятся в Сирии.

На встречу приехали около тридцати родственников детей, находящихся на данный момент в лагерях беженцев Аль-Холь и Рож или разыскиваемых в Сирии.

«Каждому вывозу российских детей из зон вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке предшествует масштабная и кропотливая работа многих государственных ведомств», — цитирует пресс-служба Кузнецовой ее слова.

Кроме того, в ходе диалога советники Кузнецовой рассказали о предстоящей реабилитационной работе с детьми и помощи, которая будет оказана им и семьям опекунов.

Кузнецова 13 сентября заявила, что российские власти передали родственникам в Дагестане и Кабардино-Балкарии еще 11 детей, которых вывезли из Сирии, пишет «Газета.ру».

В августе самолет с 26 российскими детьми из приютов сирийского Дамаска впервые после введения ограничений из-за пандемии коронавируса прибыл в Россию.

Работа по установлению местонахождения и возвращению несовершеннолетних граждан Российской Федерации, находящихся на территории Ирака и Сирии, началась летом 2017 года. За это время в страну вернулись около двухсот детей.