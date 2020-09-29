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Расходы на обеды школьников увеличат в ЕАО

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В ЕАО предложили увеличить бюджетные расходы на обеды учеников с 5-го по 11-й классы. Вопрос обсуждался на заседании регионального законодательного собрания.

ИА EAOMedia поясняет, что сейчас большая часть средств на питание учеников младших классов выделяется из федерального бюджета. Таким образом, в региональном бюджете появились средства на увеличение расходов на обеспечение бесплатными обедами школьников 5–11-х классов.

Как заявила депутат заксобрания Любовь Павлова, область выделяет на питание одного ребенка 10 рублей в день и 15 рублей на тех, кто учится не в своем населенном пункте. Сейчас, когда высвободились некоторые деньги, важно сохранить их целевое назначение и направить их на питание детей более старших классов.

В областном комитете образования уже заявили, что в ближайшее время рассмотрят это предложение.

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