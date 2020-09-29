КамАЗ опроверг слухи о выпуске преемника модели «Ока»

Выпуск легковых автомобилей на российском автозаводе «КамАЗ» в ближайшее время не планируется. Об этом говорится в посте, опубликованном на официальной странице предприятия в социальной сети Facebook.

«Разработка легкового электромобиля — не более чем одно из наших направлений научно-исследовательской деятельности, среди которых наиболее важными и первостепенными для нас являются разработки в области грузового и пассажирского электротранспорта. Вопрос производства легковых автомобилей на «КАМАЗе» в настоящий момент не рассматривается», — отметил в посте руководитель департамента по информационной политике завода Олег Афанасьев.

Ранее в некоторых российских СМИ появилась информация о том, что «КамАЗ» занимается проектированием преемника субкомпактной модели «Ока». При этом будущий автомобиль должен получить электрическую силовую установку.

7 сентября сообщалось, что КамАЗ собрал первый самосвал нового семейства К5 — КАМАЗ-6595.