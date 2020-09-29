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Женщина и ребенок пострадали при взрыве в ЛНР

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Женщина и ребенок пострадали при детонации взрывного устройства в поселке Золотое-5 самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщили во вторник, 29 сентября, в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций ЛНР.

«Двадцать восьмого сентября в поселке Золотое-5 при срабатывании неустановленного взрывного устройства пострадали женщина 1979 года рождения и мальчик 2008 года рождения», — приводит агентство «РИА Новости» слова представителя МЧС.

Пострадавшие с травмами доставлены в больницу. Обстоятельства выясняются.

В мае сообщалось, что два человека погибли после взрыва в городе Красный Луч ЛНР.

С 2014 года Киев ведет военную операцию против Донбасса, жители которого отказались признавать итоги госпереворота и новую власть в Киеве. Вопросы урегулирования обсуждаются в минском формате и на встречах лидеров «нормандской четверки» — России, Германии, Франции и Украины.

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