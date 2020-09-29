В штате Орегон произошла перестрелка с участием полицейских

Перестрелка с участием полицейских произошла 28 сентября в американском городе Сейлем, штат Орегон, есть пострадавшие.

Сообщение о возможном захвате заложников правоохранители получили около 12.30 (22.30 мск), сообщили в офисе шерифа округа Марион.

«По мере развития инцидента были произведены выстрелы. В конечном счете, инцидент привел к многочисленным жертвам, включая подозреваемого», — приводит текст сообщения «РИА Новости».

Отмечается, что раненых среди сотрудников полиции нет.

27 сентября сообщалось, что в американском штате Айова в результате стрельбы в здании небольшого американского города Уотерлу был убит один человек, еще 11 получили ранения.