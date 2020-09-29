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Голос Тотти вывел итальянку из девятимесячной комы

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Итальянка вышла из комы, в которой пребывала в течение девяти месяцев, после того как услышала голос экс-капитана ФК «Рома» Франческо Тотти. Об этом в понедельник, 28 сентября, сообщило издание La Repubblica.

20-летняя футболистка римской команды «Лацио» Илениа Матилли находилась в коме после ДТП. Семья девушки пыталась пробудить ее в течение всех этих девяти месяцев, давали слушать ей гимн ФК «Рома», за который она болела, хоть и играла за «Лацио».

Через общих знакомых Тотти узнал о ситуации и решил записать для нее видеообращение со словами: «Илениа, не сдавайся, мы все с тобой».

Запись включали Матилли снова и снова, и постепенно она начала выходить из комы. Среди первых ее желаний после пробуждения была встреча с кумиром. Утром 28 сентября футболист навестил ее в больнице «Агостино Джемелли».

«Она улыбнулась, обняла меня и начала плакать», — рассказал позже журналистам 44-летний спортсмен.

Тотти признался, что если бы знал, что это поможет девушке, он бы сделал это раньше, пишет «Газета.ру». Он добавил, что они с Матилли договорились встретиться после ее выписки.

В апреле 2019 года сообщалось, что женщина в Германии пришла в себя после 27 лет пребывания в коме.

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