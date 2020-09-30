Хвост и грива: как живет казачий конно-спортивный клуб в Волгограде

Казачий конно-спортивный клуб был основан в Волгограде в 1991 году. Сегодня - это один за самых популярных досуговых центров для детей и взрослых в столице и за ее пределами. Основным направлением клуба является помощь в реабилитации детей-инвалидов. Ведь лошадь способна быть не только другом, но и врачом. Как живет сегодня это общественное объединение — смотрите в фотогалерее «Известий»
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Фото: Александр Куликов
Основатель центра - Геннадий Сукочев, офицер, потомок старинного казачьего рода. Старожилы клуба вспоминают Геннадия Петровича с теплом. Благодаря ему, клубу удалось сохранить традиции казачества и коневодства по сей день. Ежегодно в память о создателе в здесь проходят традиционные конно-спортивные соревнования на «Кубок им. Сукочева»
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Фото: Александр Куликов
В уходе за лошадьми принимают участие все, вне зависимости от возраста. Для детей в клубе есть все, что нужно для получения навыков верховый езды, а так же - возможность стать для выбранной лошади - куратором
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Фото: Александр Куликов
Сегодня в клубе содержится 40 лошадей
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Фото: Александр Куликов
Самому старому коню, жеребцу по кличке Вавилон, 29 лет. Он находится на покое и не может полноценно участвовать в жизни клуба как раньше, но гордится своим многочисленным потомством
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Фото: Александр Куликов
Занятия с детьми проводятся здесь на бесплатной основе
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Фото: Александр Куликов
Юных наездников учат джигитовке и конкуру. Все это проходит под чутким руководством тренеров.
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Фото: Александр Куликов
Дети сами ухаживают за лошадьми в денниках, кормят и чистят животных, а при необходимости могут и вызвать ветеринара
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Фото: Александр Куликов
Территорию клуба в ближайшем будущем обещают увеличить, что позволит еще лучше обустроить хозяйство и вовлечь больше молодежи в жизнь комплекса
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Фото: Александр Куликов
Одно из самых важных направлений работы клуба — иппотерапия. Другими словами - реабилитация детей-инвалидов при помощи верховой езды. Этот метод казаки-конники стали использовать с 2008 года
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Фото: Александр Куликов
Для иппотерапии отбирают самых смирных лошадок с крепкой психикой
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Фото: Александр Куликов
По словам тренера, задача клуба — учить детей с любовью и вниманием относиться к окружающей среде и миру
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Для детей с особенностями развития иногда важна просто возможность погладить большую и добрую лошадь
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Фото: Александр Куликов
Клуб ставит своей задачей возрождение в России массового конного спорта и патриотическое воспитание молодежи
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Фото: Александр Куликов
Многие воспитанники клуба добились значительных успехов в мастерстве джигитовки
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