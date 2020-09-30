Хвост и грива: как живет казачий конно-спортивный клуб в Волгограде

Казачий конно-спортивный клуб был основан в Волгограде в 1991 году. Сегодня - это один за самых популярных досуговых центров для детей и взрослых в столице и за ее пределами. Основным направлением клуба является помощь в реабилитации детей-инвалидов. Ведь лошадь способна быть не только другом, но и врачом. Как живет сегодня это общественное объединение — смотрите в фотогалерее «Известий»