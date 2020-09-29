В национальных парках Японии оборудуют офисы для фрилансеров

Импровизированные офисы для фрилансеров решили организовать в национальных парках Японии из-за сокращения числа туристов. Об этом сообщил портал Travel and Leisure.

С этой целью в нацпарках увеличивают число точек доступа Wi-Fi и монтируют арендуемые рабочие места в отелях и кемпингах. По словам сотрудника гостиницы в национальном парке Сетонаикай, делается это для того, чтобы «люди работали удаленно и при этом отдыхали».

Поработать на фрилансе можно будет также в известном своими вулканами парке Асо-Кудзю и горном Никко с буддийскими храмами и синтоистскими святилищами.

Условия для фрилансеров будут определять сами заповедники самостоятельно. Где-то гости получат возможность на несколько часов арендовать номера отелей, в других парках будут обустроены офисы на природе: в палатках, с портативными электростанциями и точками доступа Wi-Fi.

По задумке, до обеда фрилансеры могли бы работать в парке, а после — отправиться с семьей на прогулку, треккинг или заняться греблей на каноэ.

Авторы инициативы считают, что работа на природе даст хорошую возможность фрилансерам совмещать бизнес и здоровый отдых, пишет сайт aif.ru.