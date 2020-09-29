Джеймс Кэмерон объявил о завершении съемок «Аватара-2»

Канадский режиссер Джеймс Кэмерон рассказал о завершении съемок первой из нескольких частей продолжения блокбастера «Аватар». Об этом сообщил портал Cinema Blend.

Кинорежиссер также признался, что близятся к завершению и съемки третьей части.

«В день выхода «Аватара-2» мы сразу начнем работать над «Аватаром-3». Мы снимаем оставшуюся часть живого действия. Мы на 100% закончили «Аватар-2» и примерно на 95% закончили «Аватар-3», — приводит слова Кэмерона телеканал «Звезда».

Режиссер отметил, что ему и его команде повезло иметь возможность продолжать съемки, несмотря на препятствия, связанные с пандемией коронавируса.

Съемки стартовали в Новой Зеландии еще в 2017 году, работы шли по графику, но в марте 2020 года Кэмерон был вынужден приостановить съемочный процесс из-за COVID-19. Предполагается, что первый из четырех заявленных сиквелов «Аватара» выйдет в прокат 16 декабря 2022 года.

Первая часть «Аватара» вышла в декабре 2009 года, бюджет картины составил $237 млн. Кассовые сборы превысили $2,7 млрд. «Аватар» стал самым кассовым фильмом в истории кинематографа. Лишь недавно картина уступила лидерство супергеройскому блокбастеру «Мстители: Финал». Бюджет «Аватара-2» составляет $285 млн.

В июне текущего года в Сети появился кадр со съемок подводных сцен второй части «Аватара». На снимке можно видеть, как американский актер в датчиках захвата движения плывет на специальном устройстве, по виду напоминающем гидроцикл.В мае продюсер киноленты Джон Ландау рассказал, что большая часть сюжета новой ленты будет развиваться под водой.