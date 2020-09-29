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«Ливерпуль» разгромил «Арсенал» в матче чемпионата Англии

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Футбольный клуб «Ливерпуль» обыграл лондонский «Арсенал» в понедельник, 28 сентября, обыграли в матче 3-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча, которая прошла на стадионе «Энфилд» при пустых трибунах, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля. В составе победителей голами отметились Садио Мане, Эндрю Робертсон и Диогу Жота.

В лондонской команде автором единственного гола стал Александр Ляказетт.

По итогу трех туров «Ливерпуль» расположился на втором месте турнирной таблицы АПЛ с 9 очками, «Арсенал» находится на 5-й строчке с 6 очками, пишет «Спорт-Экспресс».

Ранее футболисты «Лестер Сити» на домашнем поле переиграли «Бернли» в рамках чемпионата Англии.

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