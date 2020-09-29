Рабочая группа по горячему питанию создана в Краснодарском крае

В Краснодарском крае создана рабочая группа по горячему питанию. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Вениамин Кондратьев.

Сейчас ведется работа по улучшению обратной связи между родителями и администрациями школ. Комиссия выедет в районы для осуществления контроля и оказания методической помощи, пишут «Кубанские новости».



«Кроме того, группа систематизирует нормативные документы, что поможет руководству учреждений лучше понимать алгоритм работы и не допускать нарушений», – сообщили министерстве образования, науки и молодежной политики края.

С 1 сентября на организацию бесплатного питания перешли 1130 государственных и муниципальных школ Кубани.