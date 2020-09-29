МВД предложило изменить требования к эксплуатации автомобилей

В России могут изменить требования к эксплуатации автомобилей. МВД подготовило проект постановления. Перечень неисправностей, при которых нельзя использовать транспортное средство, предлагается расширить и конкретизировать. Так, например, могут запретить пользоваться авто при коррозии в тормозной системе, грозящей потерей герметичности или разрушением; эксплуатировать машину с дефектами в рулевом механизме; ездить с неработающей системой фароочистки или корректирующего устройства угла наклона фар. Постановление вступит в силу с 1 июня 2021 года. Проект находится в стадии публичного обсуждения.