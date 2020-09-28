Путин поручил реконструировать дороги к черноморскому побережью

Президент России Владимир Путин призвал рассмотреть возможность реконструкции автомобильных и железных дорог к черноморскому побережью. Об этом он заявил на заседании президиума Госсовета в понедельник, 28 сентября.

«Прошу правительство проработать вопрос реконструкции автомобильных трасс и железных дорог, которые ведут к черноморскому побережью России. И с учетом этого скорректировать планы дорожного строительства и развития транспортной инфраструктуры», — заявил Путин.

Он отметил, что в текущем году сезон летних отпусков из-за эпидемии коронавируса стартовал позднее, но, несмотря на это, черноморское побережье Крыма и Краснодарского края приняли миллионы туристов.

«В этом году особое внимание уделили внутреннему туризму в силу известных объективных обстоятельств. <...> Нам удалось «толкнуть» внутренний туризм значительным образом», — подчеркнул президент, отметив, что для развития внутреннего туризма необходимо взаимодействие регионов, федеральных ведомств и ведущих инфраструктурных компаний.

По его словам, время на проезд необходимо сократить, нужно сделать автомобильное и железнодорожное сообщение на южном направлении удобнее и быстрее.

Ранее, 1 сентября, минтуризм Республики Крым анонсировал увеличение потока туристов в Крым на 10–15% после открытия трассы «Таврида», соединяющей Крымский мост с Симферополем и Севастополем. В ведомстве отметили, что открытие новой дороги способствует путешествиям на автомобилях, поскольку это быстрый способ приехать на курорты полуострова.

Президент России Владимир Путин прибыл в Крым на церемонию открытия трассы и прокатился по дороге за рулем автомобиля Aurus, пишет «Газета.ру». Он порекомендовал технологам сделать больше съездов для удобства туристов.