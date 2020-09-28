Пожароопасный сезон завершился на территории Карелии

В Карелии официально завершился пожароопасный сезон. Соответствующий приказ опубликовало министерство природных ресурсов и экологии республики.

Согласно документу, окончание пожароопасного сезона связано с устойчивой дождливой погодой. Тем не менее синоптики прогнозируют теплую осень с превышением температурной нормы на несколько градусов. Об этом пишет ИА «Карелinform».

По данным за начало августа, в Карелии произошло в полтора раза больше пожаров, чем в 2019 году. Специалисты ликвидировали 133 возгорания. Огонь прошел площадь свыше 511 га. Лидером по числу возгораний стал Суоярвский район.

Ранее сообщалось, что с 20 сентября особый противопожарный режим был введен в Магадане.