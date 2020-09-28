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Три моста отремонтировали на трассе в Псковской области

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Три моста ввели в эксплуатацию на федеральной дороге Р-23 (Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь). До конца года планируется завершить ремонт двух участков автодороги.

Общая протяженность мостов через ручей Синий и реку Великая составила 143,95 м. На объектах сняли старое асфальтовое покрытие, разобрали конструктивные элементы, обустроили переходные плиты, заменили резиновые опорные части. На мостовом полотне установили защитный слой из бетона, а также слой гидроизоляции. Об этом пишет «Псковская лента новостей». Также уложено двухслойное асфальтобетонное покрытие.

На мосту через реку Великую на 455-м км трассы установили смотровую площадку.

Для обеспечения устойчивости земляного полотна на подходах к ручью Синему устроили 116 свай, которые объединены монолитной плитой. Отвод воды обеспечен через систему водоотвода с локальным очистным сооружением.

До конца 2020 года в Псковской области завершат капитальный ремонт двух участков трассы. На следующий год запланирован ремонт одного участка.

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