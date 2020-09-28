Истребитель ВКС России перехватил над Балтикой самолеты США и ФРГ

Истребитель воздушно-космических сил (ВКС) России Су-27 перехватил над Балтийским морем патрульные самолеты Соединенных Штатов Америки и ФРГ. Об этом в понедельник, 28 сентября, Национальный центр управления обороной РФ.

Две воздушные цели были обнаружены средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря.

Для предотвращения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВМС США и самолет базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» ВМС Германии и сопроводил их над акваторией Балтийского моря», — уточнили в российском военном ведомстве.

Истребитель вернулся на аэродром базирования после разворота иностранных военных самолетов. Полет проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

9 сентября Минобороны показало кадры перехватa, осуществленного российским истребителем Су-27 над Балтийским морем: днем ранее российский истребитель МиГ-29 перехватил самолет Р-3С Orion ВВС Норвегии над Баренцевым морем.