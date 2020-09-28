Мост в Оренбурге оставят на зиму без верхнего слоя асфальтобетона

В Оренбурге мост на улице Терешковой начнут ремонтировать только весной 2021 года. Путепровод оставят на зиму без верхнего слоя асфальтобетона. Такое решение приняли в городской администрации.

Причина в том, что на объекте обнаружили разрушения деформационных швов. Они не влияют на безопасность использования моста, но устранение недостатков потребует времени.

По словам представителя городского управления строительства и дорожного хозяйства Николая Трубникова, которые приводит РИА «Оренбуржье», сейчас на мосту уложили выравнивающий слой покрытия из специальной смеси. В таком виде он останется до следующей весны.