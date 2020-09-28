Ученики Лавровской школы под Орлом стали кадетами-спасателями

В Лавровской общеобразовательной школе в Орловской области состоялась церемония принесения присяги кадетов-спасателей МЧС России. Ими стали 20 школьников.

Мероприятие прошло в понедельник, 28 сентября, при участии замначальника ГУ МЧС по региону (антикризисному управлению) полковника Александра Костина, руководителя «Кадет Орловщины» Сергея Швеца и родителей учащихся. Шестиклассники поклялись быть достойными продолжателями традиций и высокого звания спасателей МЧС России, пишет InfoOrel.ru.

«Профессия спасателя нелегкая, но почетная, важная и необходимая. В этой профессии нужны грамотные и физически подготовленные люди. Поэтому ваша задача — хорошо учиться, постигать спасательное дело», — сказал полковник Александр Костин в напутствие будущим кадетам.

В классах подготовки кадет-спасателей школьники учатся дисциплине, правилам безопасности и поведению в экстремальных ситуациях. Первый такой класс в регионе был создан в 2016 году.