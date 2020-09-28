Врачи частных клиник помогут пенсионерам в Тульской области

В Тульской области частные клиники начнут оказывать помощь пенсионерам. Какие это будут медицинские учреждения, обсуждалось на оперативном совещании у губернатора Алексея Дюмина. Программа реализуется в рамках нацпроекта «Демография».

Речь идет о предоставлении медико-социального патронажа людям старше 65 лет, оценке тактики их лечения, заборе анализов на дому и выполнении назначений врача. Кроме того, пожилым людям помогут записаться на прием, сделают прививки и понаблюдают за состоянием их здоровья в течение трех дней. Также по программе оказывается содействие в получении лекарственных препаратов в соответствии с законодательством.

Как пишут «Тульские известия», в этом году в проекте участвуют три частных медицинских организации. До 1 октября с каждой из них региональное министерство труда и соцзащиты заключит соглашение о предоставлении гранта в форме субсидии. Частные клиники начнут оказывать услуги с 1 октября. Каждый месяц планируется оказывать помощь 264 людям.

Проект является пилотным. В нем участвуют четыре региона, включая Тульскую область.

24 сентября сообщалось, что в Тульской области в Веневском районе по нацпроекту «Жилье и городская среда» планируется расселить порядка 720 кв. м аварийного жилья. На эти цели власти направили 33 млн рублей.