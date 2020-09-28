Штормовое предупреждение объявили в Крыму из-за ливней

В ближайшие двое суток в Крыму ожидается ухудшение погодных условий. В республике объявлено штормовое предупреждение.

Согласно прогнозам, 29 и 30 сентября на территории полуострова ожидаются сильные дожди. Местами выпадет более 30 мм осадков. Ветер усилится до 20–25 м/с, сообщает ИА «Крыминформ».

Погода изменится под влиянием Балканского циклона. Жителей Крыма предупреждают о возможных чрезвычайных ситуациях в связи с подтоплением территорий, коммунальными авариями и нарушением работы транспорта. Кроме того, ливни и ветер могут привести к гибели сельскохозяйственных культур.

Жителей Крыма просят соблюдать меры безопасности при выходе на улицу, а также избегать слабоукрепленных конструкций.