На Украине мужчина совершил попытку суицида в центре занятости

В центре занятости в Тернопольской области Украины посетитель попытался покончить жизнь самоубийством, сообщила в понедельник, 28 сентября, пресс-служба областного управления Национальной полиции.

«По предварительной информации, пострадавший 28 сентября около 11:45 пришел к служащим с просьбой начислить пенсию. Однако ему не хватало несколько месяцев до необходимого стажа работы», — говорится в сообщении. В итоге мужчина возмутился и попытался свести счеты с жизнью.

«Скорая» доставила его в больницу.

Уточняется, что пострадавший 1961 года рождения является жителем Гусятинского района.

Ранее, 23 сентября, сообщалось о возбуждении уголовного дела в отношении мужчины, который пытался поджечь машину с женой и ребенком внутри.