Жители Ульяновска спасли «пруд с уточками» от застройщиков

Жители одного из районов Ульяновска спасли пруд, на месте которого должен был появиться детский сад. Речь идет о водоеме на улице Шолмова. Застройщик уже начал сносить деревья и засыпать водоем, где местные жители прикармливают уток и гуляют с детьми.

Люди обратились с просьбой о защите пруда к депутату городской думы Денису Седову. Он, в свою очередь, направил обращение в районную администрацию и природоохранную прокуратуру.

В итоге история вызвала широкий общественный резонанс. По этому вопросу высказался губернатор Сергей Морозов. Он призвал застройщика найти другое решение: построить детское учреждение рядом, а водный объект облагородить, пишет 1ul.ru.