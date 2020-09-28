Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Наука
Три спутника «Гонец-М» впервые запустили на ракете «Союз-2.1б»
Мир
Эрдоган призвал покончить с «армянской оккупацией азербайджанских земель»
Мир
Аналитики рассказали о снижении стоимости нефти Urals в Европе
Общество
Умер бывший личный фотограф Брежнева
Общество
Раскаявшийся Ефремов пожаловался суду на давление Пашаева

В Госдуме прокомментировали снос памятника Ленину в Белгороде

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Депутат Госдумы от Белгородской области Сергей Гаврилов от КПРФ заявил журналистам 28 сентября, что предложение мэра Белгорода Юрия Галдуна демонтировать памятник Владимиру Ленину в городе является оскорблением государства.

Безохранные памятники: почему собственники не сохраняют объекты культурного наследия
И на каких условиях возможно купить памятник архитектуры всего за 1 рубль

«Уничтожение памятников Ленину — это антигосударственная позиция и оскорбление государства, высказанные с особым цинизмом. В сложившейся ситуации должны разобраться правоохранительные органы», — приводит слова Гаврилова «РИА Новости».

Гаврилов считает подобные планы чиновников региона русофобскими. Он отметил, что Россия является правопреемницей СССР, а «Ленин — основатель советского государства».

Ранее, 26 сентября, Галдун написал на своей странице во «ВКонтакте», что предлагает местному отделению КПРФ забрать демонтированный в Центральном парке Белгорода памятник Ленину. Градоначальник пообещал, что монумент утилизируют, если местное отделение партии не заберет его до 1 ноября.

Агентство REGNUM отмечает, что ранее белгородские власти сообщили, что памятник Ленину, демонтированный и отправленный на реставрацию, восстановлению не подлежит.

Ранее, 12 сентября, Союз архитекторов России объявил всероссийский конкурс на лучшую концепцию по реиспользованию Мавзолея Владимира Ленина на Красной площади. Конкурс должен был пройти в рамках фестиваля «Зодчество» с 11 по 13 ноября этого года. Однако 14 сентября президент Союза архитекторов Николай Шумаков заявил об отмене конкурса.

По словам Щумакова, изначально конкурс нес идею сохранения Мавзолея и проводился только на случай, если тело будет вынесено. Он добавил, что в ближайшие годы конкурс не повторят.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020