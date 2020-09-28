В Госдуме прокомментировали снос памятника Ленину в Белгороде

Депутат Госдумы от Белгородской области Сергей Гаврилов от КПРФ заявил журналистам 28 сентября, что предложение мэра Белгорода Юрия Галдуна демонтировать памятник Владимиру Ленину в городе является оскорблением государства.

«Уничтожение памятников Ленину — это антигосударственная позиция и оскорбление государства, высказанные с особым цинизмом. В сложившейся ситуации должны разобраться правоохранительные органы», — приводит слова Гаврилова «РИА Новости».

Гаврилов считает подобные планы чиновников региона русофобскими. Он отметил, что Россия является правопреемницей СССР, а «Ленин — основатель советского государства».

Ранее, 26 сентября, Галдун написал на своей странице во «ВКонтакте», что предлагает местному отделению КПРФ забрать демонтированный в Центральном парке Белгорода памятник Ленину. Градоначальник пообещал, что монумент утилизируют, если местное отделение партии не заберет его до 1 ноября.

Агентство REGNUM отмечает, что ранее белгородские власти сообщили, что памятник Ленину, демонтированный и отправленный на реставрацию, восстановлению не подлежит.

Ранее, 12 сентября, Союз архитекторов России объявил всероссийский конкурс на лучшую концепцию по реиспользованию Мавзолея Владимира Ленина на Красной площади. Конкурс должен был пройти в рамках фестиваля «Зодчество» с 11 по 13 ноября этого года. Однако 14 сентября президент Союза архитекторов Николай Шумаков заявил об отмене конкурса.

По словам Щумакова, изначально конкурс нес идею сохранения Мавзолея и проводился только на случай, если тело будет вынесено. Он добавил, что в ближайшие годы конкурс не повторят.