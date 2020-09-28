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В деле о гибели парома «Эстония» появились новые факты

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В связи с появлением новой информации по поводу причины крушения парома «Эстония», затонувшего 26 лет назад, необходимо провести новые подводные технические исследования. Об этом заявил премьер-министр Эстонии Юри Ратас в понедельник, 28 сентября, во время визита в Стокгольм.

«Необходимо провести новую техническую экспертизу обстоятельств происшествия. По нашему мнению, техническое исследование должно включать подводные наблюдения, и мы также проинформировали об этом Финляндию и Швецию», — цитирует премьера шведская газета Aftonbladet.

По информации издания, в деле о гибели в Балтийском море в 1994 году парома «Эстония», следовавшего из Таллина в Стокгольм, появились новые факты, требующие дополнительного расследования причин крушения судна.

Уточняется, что команда документалистов телеканала Discovery обнаружила с помощью подводного аппарата с дистанционным управлением четырехметровую дыру по правому борту, которую ранее скрывало глинистое дно.

Эти новые находки, по их мнению, поддерживают гипотезу, согласно которой судно быстро затонуло не только из-за отрыва носового визира (подъемная надводная часть парома, расположенная на носу судна. — Ред.), но и из-за этого отверстия в корпусе. До последнего времени эта гипотеза официально отвергалась, и страны опирались на отчет об аварии 1997 года, в котором утверждалось, что судно затонуло после того, как носовые ворота ослабли и вода хлынула на автомобильную палубу. Однако этот вывод подвергся критике, поскольку «Эстония» не смогла бы так быстро затонуть, если бы не было пробоины ниже ватерлинии.

Кроме того, газета сообщает о пресс-релизе МИД Швеции от 28 сентября, в котором говорится, что Эстония, Финляндия и Швеция решили совместно исследовать новые факты в получении «Эстонией» пробоины.

Премьер Ратас также добавил, что техническое исследование будет включать в себя осмотр морского дна и остова парома, а также создание трехмерных моделей. Руководить исследованием, по словам Ратаса, должна Эстония как государство, под флагом которого плавал затонувший корабль.

Паром «Эстония» затонул в ночь на 28 сентября 1994 года. В результате крушения погибли 852 человека. Власти Эстонии, Финляндии и Швеции признали место крушения морским захоронением, останки погибших поднимать не стали. Погружение к месту трагедии запрещено.

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