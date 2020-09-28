Водитель фургона погиб при столкновении с фурой в Новгородской области

В Окуловском районе Новгородской области при столкновении с фурой погиб водитель фургона. Об этом сообщает областное УГИБДД.

Авария произошла утром в понедельник, 28 сентября, на 424-м км трассы «Нева». По предварительным данным, 62-летний водитель автофургона не выдержал безопасную дистанцию и врезался в идущую впереди фуру, пишет ИА FlashNord.

От удара фургон сильно смяло. Водитель получил различные травмы и скончался на месте. Мужчина, управлявший фурой, не пострадал. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

28 сентября сообщалось, что три человека стали жертвами ДТП в городе Невинномысске в Ставропольском крае. По информации ГИБДД, автомобиль BMW выехал за пределы проезжей части, врезался в столб, а затем съехал в кювет, где загорелся.