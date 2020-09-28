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План по расселению аварийного жилья увеличили в Томске на 2021 год

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План по расселению аварийного жилья в 2021 году в Томске увеличили в 2,5 раза. Общий объем финансирования программы составил 1,17 млрд рублей.

Изначально мэрия предполагала расселение 11,5 тыс. кв. м аварийного жилья. Благодаря дополнительным средствам из федерального Фонда содействия реформированию ЖКХ план удалось увеличить до 27 тыс. кв. м. Об этом сообщает РИА «Томск».

В феврале 2020 года власти Томской области подписали с фондом соглашение, в соответствии с которым все жители домов, признанных аварийными до 2017 года, должны быть расселены досрочно, до конца 2023 года. В связи с сокращением срока реализации программы увеличено количество ежегодно расселяемого жилья.

На программу расселения в 2020 году в Томске направили 566,3 млн рублей. Это позволит переселить в новые квартиры или предоставить компенсацию жителям 234 домов.

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