Путин заявил о невмешательстве России во внутренние дела соседних стран

Россия не вмешивается во внутренние дела других государств, однако поддерживает действующую власть в стремлении стабилизировать ситуацию в стране. Об этом в понедельник, 28 сентября, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с президентом Киргизии Соорнбаем Жээнбековым в Сочи.

«Вы знаете, что мы никогда не вмешиваемся во внутренние дела наших соседей, да, и вообще других стран. Но мы всегда поддерживаем усилия, направленные на стабилизацию ситуации, на полноценный диалог между всеми политическими силами. Всегда поддерживаем действующую власть в ее стремлении стабилизировать ситуацию», ― отметил президент России.

Путин подчеркнул, что таким же образом будет действовать и в отношении Киргизии, оказывая экономическую поддержку.

В свою очередь Жээнбеков отметил, что эпидемиологическую ситуацию с коронавирусом в стране удалось стабилизировать при помощи России, а также поблагодарил власти за оказанную поддержку.

22 июля медики Минобороны РФ прибыли в Киргизию на помощь местным врачам в лечении граждан республики от коронавируса. Всего в Бишкек было направлено 19 специалистов, а также медицинское оборудование, в том числе аппараты искусственной вентиляции легких.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным портала Worldometer, всего за время пандемии в Киргизии общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 46,3 тыс. человек, скончались более 1 тыс. пациентов, выздоровели 42,6 тыс. человек.