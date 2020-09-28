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Почти 1,5 млрд рублей направят на ремонт дорог в Курской области в 2021 году

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В Курской области почти составили перечень дорог, которые будут отремонтированы по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба региональной администрации.

На данный момент список включает 30 улиц и 10 автодорог регионального, межмуниципального и местного значения. На ремонт направят более 1,4 млрд рублей, пишет «Курская правда».

Выбранные участки сейчас обследуют специалисты. Они оценивают необходимость замены дорожных знаков, состояние переходов и тротуаров.

Окончательный список будет готов в течение месяца.

В начале сентября сообщалось, что в Курской области на дорожный ремонт планируют направить еще 360 млн рублей. В этом году планировалось привести в порядок 77 км дорожного покрытия, однако дополнительное финансирование позволит провести работы еще на 31 км дорог.

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