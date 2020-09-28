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Еврокомиссия выделит Украине €2 млн на реформу энергетического рынка

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Еврокомиссия выделит Украине €2 млн на реформу энергетического рынка. Орган исполнительной власти Евросоюза намерен помочь Киеву в соответствии с Соглашением об ассоциации. Главной целью проекта декларируется содействие украинским госорганам в реформировании рынков природного газа и электроэнергии для выгоды субъектов экономики.Пока Киев предпринимает шаги не в пользу потребителей энергии. Оптовая цена газа на Украине 22 июля повышена на 7%.А в конце прошлого года президент Зеленский ввёл запрет на импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам.

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