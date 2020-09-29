Высокие отношения: названы лучшие аэрофотографии года

На ежегодный конкурс Drone Awards, проводящийся в Италии, могут быть представлены фотографии, сделанные с любого летательного аппарата, от дрона до дирижабля. Главное требование — картинка должны быть снята на высоте (во всех смыслах). Фотографией года была признана работа «Любящее сердце природы» Джима Пико, запечатлевшего акулу в косяке лосося. Этот и другие призовые снимки — в фотогалерее «Известий»