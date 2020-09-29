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Высокие отношения: названы лучшие аэрофотографии года

Завершился конкурс Drone Awards
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Фото: Siena Photo Awards/Jim Picôt
На ежегодный конкурс Drone Awards, проводящийся в Италии, могут быть представлены фотографии, сделанные с любого летательного аппарата, от дрона до дирижабля. Главное требование — картинка должны быть снята на высоте (во всех смыслах). Фотографией года была признана работа «Любящее сердце природы» Джима Пико, запечатлевшего акулу в косяке лосося. Этот и другие призовые снимки — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Siena Photo Awards/Tomasz Kowalski
Первое место в категории «Городская среда» получил снимок Томаша Ковальского «Инопланетные структуры» — вид сверху на знаменитые башни Петронас в Куала-Лумпуре
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Фото: Siena Photo Awards/Dmitrii Viliunov
В номинации «Дикая природа» победу одержал Дмитрий Вилюнов с фото с говорящим за себя названием «Где живут цапли»
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Фото: Siena Photo Awards/Haiquan Xiang
Хайцуань Сян поймал в объектив дрона редкий кадр — зебр, преследующих собственные тени
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Фото: Siena Photo Awards/Roberto Corinaldesi
Лучшей спортивной фотографией признан снимок преодолевающих полосу прибоя пловцов, сделанный Роберто Коринальдеси
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Фото: Siena Photo Awards/Alessandra Meniconzi
Лучшей в номинации «Люди» стала работа Алессандры Мениконци «Замерзшая земля»
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Фото: Siena Photo Awards/Mehmet Aslan
Поощрительный приз в номинации «Люди» достался Мехмету Аслану за «Ковровое поле»
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Фото: Siena Photo Awards/Azim Khan Ronnie
Азим Хан Ронни запечател одно из мгновений тяжелого 10-часового рабочего дня сборщиц красного перца
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Фото: Siena Photo Awards/Joseph Cheires
Кадр «Серый кит играет лодкой с туристами» Джозефа Кейреса принес фотографу из Мексики первое место в категории «Природа»
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Фото: Siena Photo Awards/Paul Hoelen
Лучшей абстракцией признан «Феникс поднимается» Пола Холена из Австралии. На фотографии, сделанной с большой высоты, запечатлен процесс регенерации почв в районе озера Оуэнс в США
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Фото: Siena Photo Awards/Tomer Appelbaum
В появившейся в этом году номинации «Жизнь при COVID-19» лучшим стал снимок Томера Аппельбаума «Черный флаг» — тысячи израильтян соблюдают социальную дистанцию на антиправительственном митинге в апреле
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Фото: Siena Photo Awards/Adas Vasiliauskas
В разделе свадебных фото поощрительный приз получил литовский фотограф Адас Василяускас
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